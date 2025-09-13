«Ее выдавили!»: Ширвиндт встал на защиту Пугачевой перед «запретителями»

Телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с выражением поддержки Алле Пугачевой, которую, по его словам, «выдавили» из России.

Свой пост Ширвиндт сопроводил фотографиями проекций, которые появились на фасаде телецентра «Останкино» в 2022 году. На снимках были видны провокационные обращения к Пугачёвой с фразами вроде «Алла, хорошо, что ты уехала!» и «Алла, а зачем ты вообще приезжала?».

Телеведущий подчеркнул выдающийся вклад Пугачевой в музыкальную культуру как Советского Союза, так и современной России. Он вспомнил анекдот, суть которого заключается в том, что человек интересуется у собеседника: «Кто такой Брежнев?», на что тот отвечает: «А, это политический деятель времен Аллы Пугачевой». Ширвиндт уверен, что Пугачева была вынуждена покинуть Россию.

«Ее выдавили! Ее выдавили те, кто все время запрещает, наказывает, назначает, осуждает и так далее. Я думаю, что эти запретители не подозревают, что это вредит их карме и так или иначе когда-нибудь им это аукнется», — заявил телеведущий.

Ширвиндт видит причину того, что Пугачеву «выдавили» из России в том, что «запретители» забыли о благородстве, великодушии, доброте и милосердии. Ширвиндт выразил уверенность в том, что подобные действия не останутся без последствий и когда-нибудь негативно скажутся на репутации тех, кто их совершает.

