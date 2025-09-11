«Иди ты в задницу!»: Рому Зверя забанили на собственном фан-сайте

Певец Роман Билык, известный как Рома Зверь, поделился забавной историей из своей интернет-жизни в недавно вышедших мемуарах «Звери. История группы», которые вышли в издательстве Бомбора и Яндекс Книгах. Отрывок имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Однажды меня забанили на собственном же фан-сайте! <...> Я зарегистрировался, зашел на форум под ником BRV (Bilyk Roman Vitalyevich) и в какой‑то из тем написал: «Здравствуйте! Я Рома. Вот вы меня обсуждаете, а все не совсем так». И какая была реакция? Правильно! «Слышь, чувак, иди ты в задницу! Тут таких «Ром» столько, что запарили уже!» Все начали меня жестко посылать», -— вспомнил исполнитель.

Билык признался, что в тот момент только знакомился с интернет-жизнью, поэтому его крайне возмутило, когда модератор забанил его на неделю. Он связался с администратором сайта, и музыканту принесли извинения за случившееся. Администратор сайта официально подтвердил личность музыканта, однако даже это не сразу убедило форумчан.

«На следующий день я захожу на форум, а там сообщение: «Рома, извини, таких лже-зверей заходит миллион, мы действительно не знали». Но даже после того, как меня разбанили и администратор подтвердил, что я и есть настоящий Рома Зверь, многие не верили на протяжении еще месяцев трех», — поделился артист.

Потом Зверь решил встретиться со своими виртуальными фанатами вживую — они устроили пикник c шашлыками за городом. Также музыкант раскрыл, что безумных выходок от фанатов в его карьере не было. В то же время иногда поклонницы сутками караулили его у подъезда ради автографа.

«Я знаю: фанаты продают мои фото — черт с ними, но продают и номер телефона, правда, это уже не фанаты. Фанат никогда не продаст номер телефона своего кумира!» — отметил артист.

Ранее сообщалось, что в Сочи покажут сериал «Отпечатки».