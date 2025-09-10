На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нина Добрев рассказала, почему ушла из «Дневников вампира»

Актриса Нина Добрев покинула «Дневники вампира» из-за неравной оплаты труда
Danny Moloshok/Reuters

Актриса Нина Добрев в книге журналистки Саманты Хайфилл «Я чувствовала себя эпичной: устная история «Дневников вампира» рассказала, почему ушла из популярного сериала. Книгу цитирует New York Post.

По словам 36-летней актрисы, она покинула проект из-за неравной оплаты труда — ей платили меньше, чем ее коллегам-мужчинам Полу Уэсли и Иэну Сомерхолдеру. При этом в ее контракте была указана одна роль — Елены, а по факту Добрев играла и двойника своей героини, Кэтрин.

«Мне приходилось проводить на съемочной площадке в два раза больше времени, мне приходилось запоминать в два раза больше реплик. Я хотела сыграть Кэтрин, но я хотела получать за это справедливое вознаграждение, и я хотела быть равной мальчишкам», — делится она.

В конце концов ей немного увеличили гонорар, но денег было все равно меньше, чем у актеров. Добрев утверждает, студия посоветовала сценаристам прекратить включать Кэтрин в сцены, потому что ей не хотели платить за обе роли.

«Они просто из принципа не стали ставить меня в равное положение с мальчиками, и это, наверное, было самым обидным, потому что казалось, что я действительно усердно работаю и вкладываю в сериал все свое сердце и душу, кровь, пот и слезы», — рассказывает Добрев.

Актриса решила не продлевать свой контракт после 6-го сезона и покинула вампирский сериал в мае 2015 года.

«Когда пришло время принимать это решение, я не хотела уезжать, но я определенно не хотела оставаться там, где меня не ценили», — заключила она.

Накануне актриса Аглая Тарасова лишилась роли в «Холопе-3» из-за задержания с наркотиками.

Ранее световой меч Дарта Вейдера продали более чем за $3 млн.

