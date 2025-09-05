Световой меч Дарта Вейдера продали более чем за $3 млн

Световой меч персонажа серии фильмов «Звездные войны» Дарта Вейдера продали на аукционе в США за $3,65 млн. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Культовый световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» был продан с молотка за более чем 3,65 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Стартовая цена светового меча составляла $500 тыс. На нем есть трещина, а также другие видимые повреждения, которые появились в ходе съемок сцен сражений.

О том, что меч будет выставлен на аукцион британской Propstore стало известно в начале августа. Тогда сообщалось, что компания выставит на торги кнут и ремень Индианы Джонса (оценивается в $250-500 тысяч), шлем Саурона из «Властелина колец» ($70-140 тысяч), прибор для стирания памяти из фильма «Люди в черном» ($75-100 тысяч), меч Длинный коготь Джона Сноу из сериала «Игра престолов» и так далее. Всего с молотка уйдут около 1,5 тысячи предметов на общую сумму $10 млн.

