На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Световой меч Дарта Вейдера продали более чем за $3 млн

На аукционе в США световой меч Дарта Вейдера продали за $3,65 млн
true
true
true
close
Joanna Chan/AP

Световой меч персонажа серии фильмов «Звездные войны» Дарта Вейдера продали на аукционе в США за $3,65 млн. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Культовый световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» был продан с молотка за более чем 3,65 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Стартовая цена светового меча составляла $500 тыс. На нем есть трещина, а также другие видимые повреждения, которые появились в ходе съемок сцен сражений.

О том, что меч будет выставлен на аукцион британской Propstore стало известно в начале августа. Тогда сообщалось, что компания выставит на торги кнут и ремень Индианы Джонса (оценивается в $250-500 тысяч), шлем Саурона из «Властелина колец» ($70-140 тысяч), прибор для стирания памяти из фильма «Люди в черном» ($75-100 тысяч), меч Длинный коготь Джона Сноу из сериала «Игра престолов» и так далее. Всего с молотка уйдут около 1,5 тысячи предметов на общую сумму $10 млн.

Ранее актеры выступили против создателей Fortnite из-за голоса Дарта Вейдера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами