Пианист-пироман поджег дверь Лигалайза: «Привет врагу и предателю»

Неизвестный пироман разрисовал лестничную клетку и поджег дверь квартиры рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом)). Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, мужчина оставил надписи на стене и полу в подъезде, к которым пририсовал символ скрипичного ключа. После этого он облил дверь горючей жидкостью, поджег и при появлении пламени скрылся.

«Привет врагу и предателю Андрею от Пианиста», — написал он.

Меньшиков уехал из России спустя полгода после начала специальной операции на Украине. В декабре 2024 года Минюст признал музыканта иноагентом. Лигалайз, по мнению ведомства, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против СВО.

Молодой человек, подписывающийся псевдонимом «Пианист», в конце февраля взял ответственность за поджог двери квартиры Левы Би-2 (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) из группы «Би-2». В начале марта он сообщил о поджоге двери в квартиру Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) с женой назвали причины любви к Израилю.