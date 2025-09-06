Крид назвал Мизулину завистливой городской сумасшедшей: «Надеюсь, ее изолируют от общества»

Певец Егор Крид в своем Telegram-канале усомнился в ментальном здоровье главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной, а также уличил ее в коррупции. Свой пост Крид опубликовал на фоне конфликта с общественницей, которая ранее обвинила его в развращении детей.

«Сейчас вы все можете наблюдать за проявлением симптомов психически-больной, неудовлетворенной и неуравновешенной женщины, которую признали таковой многие государственные и политические деятели, в том числе с медицинским образованием», — написал Крид.

Рэпер назвал Мизулину «городской сумасшедшей», из-за жалоб которой его забанили на платформе Twitch. Крид уточнил, что общественница «со своей недоЛигой» направила модераторам платформы свыше 1 тыс. писем с фейковыми скриншотами против него, после чего, не разобравшись с ситуации, аккаунт артиста заблокировали. По словам Крида, он «за минуту» вернул доступ к странице, поскольку предоставил все доказательства.

«Надеюсь, когда-нибудь ее [Мизулину] изолируют от общества и вылечат, а пока, мы вынуждено терпим, и отбиваемся», — заявил он.

Крид считает, что именно благодаря его имени Мизулина приобрела популярность у широкой аудитории. Он также уличил главу ЛБИ в коррупции, накрутке подписчиков в социальных сетях и финансировании ВСУ.

«Все знают, что половина из них [подписчиков Мизулиной] — боты и закупленные реакции. А какой стране, принадлежат агрегаторы этих ботов, сами угадайте. Кого она напрямую финансирует, думаю, тоже всем понятно», — подчеркнул рэпер.

Спор Крида и Мизулиной начался после того, как она назвала концерт певца новой «голой вечеринкой» в Москве и потребовала от СК и Генпрокуратуры проверить Крида по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

