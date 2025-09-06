На Украине обрушились с критикой на Приходько из-за русского языка: «Отпишусь»

Украинская певица Анастасия Приходько столкнулась с волной критики из-за поста на русском языке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В личном блоге победительница «Фабрики звезд 7» поздравила своего супруга Александра с 12-й годовщиной свадьбы. Она написала: «Мы с первого класса вместе по жизни! <…> Если нужно будет — я в мгновение ока отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир!»

В сети раскритиковали Приходько за то, что она опубликовала пост на русском языке, хотя предыдущая публикация была сделана артисткой на украинском. Ее уличили в «пропаганде русского языка».

«Вот только из-за языка и отпишусь... Не думала, что есть еще одна Каменская»; «Извиняюсь, но почему на русском языке?»; «Вы не говорите по-украински?» — выразили негодование интернет-пользователи, но нашлись и те фанаты, которые отметили: «Ходите на концерты Насти — там она поет на украинском!»

В 2022 году Приходько усомнилась в ментальном здоровье Светланы Лободы из-за публикации артисткой песни на украинском. Она заявила, что у певицы «биполярочка».

