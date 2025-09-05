Акунин призвал «перекроить» Европу: «Прежние идеологии себя изжили!»

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), проживающий в Лондоне с 2014 года, поделился размышлениями о будущем Европы в своем Telegram-канале.

Акунин отметил 11-летие своего пребывания в Европе, сравнив этот срок со «стальной свадьбой». Он также призвал европейское общество к изменениям в политической системе ЕС. По его мнению, на Западе нужно сформировать программу «взрослого либерализма», избавившись от «детской болезни левизны».

Писатель уточнил, что последней пусть и характерны принципы свободы личности и человеческого достоинства, но она запальчива и безответственна. Акунин пожелал Европе выстроить систему, которая будет противостоять злу, не уподобляясь ему в методах, помогать слабым, «не подрезая при этом крылья сильным», и способной разговаривать уважительно со всеми слоями населения. Акунин уверен, что большая часть постигших нынешнюю систему ЕС проблем решаема — в том числе и войны.

«Но необходимо осознание, что прежние идеологии себя изжили. Нужна новая. Ни за одну из существующих партий мне голосовать не хочется. Европа из этой одежки выросла. Пора ее перекраивать», — подытожил Акунин.

В декабре 2023 года Акунин был внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован. 14 июля суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы

