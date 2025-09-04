Племянник Максима Галкина с военной специальностью покинул Россию

Племянник Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Никита уехал из России спустя 4 дня после начала СВО. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Галкин-младший сначала выехал в столицу Армении Ереван, а затем уехал в Сербию. Там он снимал трехкомнатную квартиру за €60 в сутки. SHOT отметил, что Никита прошел службу в военном училище в Воронежской области.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист заявил, что «к иноагентам себя не относит». Его жена после заявления Минюста призвала российских правоохранителей и ее отнести к иноагентам.

В сентябре Галкин опубликовал архивное видео с блогершей Анастасией Ивлеевой, снятое в России в рамках YouTube-шоу «Поездатый Новый год 2020!».

В скетче Галкин и Ивлеева сидят на корточках у железнодорожных путей и перебрасывают пластиковую бутылку. Максим предстает в образе хулигана в кожаной куртке, а Анастасия — его спутницы.

Ранее Максим Галкин накрасил губы и предстал в женском образе.