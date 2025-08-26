На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Максим Галкин накрасил губы и предстал в женском образе

Комик Максим Галкин опубликовал видео в женском наряде
Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и пародист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с перевоплощением в женский образ.

В видео Галкин накрасил губы в красный цвет и переоделся в женскую одежду. Он надел красную блузку и бежевые штаны-юбку. Образ дополнили кольца и серьги. Комментаторы посмеялись над образом. Некоторые сравнили его с певицей Веркой Сердючкой.

«Вот вам смешно, а мой отец спросил, как узнать номер телефона женщины в красном», — написала пользовательница.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист заявил, что «к иноагентам себя не относит». Его жена после заявления Минюста призвала российских правоохранителей и ее отнести к иноагентам.

Ранее Пугачеву назвали бабушкой в маразме.

