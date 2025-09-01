На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Галкин поностальгировал о съемках в России с Ивлеевой и рэпером с Украины

Юморист Максим Галкин опубликовал снятый в России ролик с Ивлеевой
true
true
true

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивное видео с блогершей Анастасией Ивлеевой, снятое в России в рамках YouTube-шоу «Поездатый Новый год 2020!».

В скетче Галкин и Ивлеева сидят на корточках у железнодорожных путей и перебрасывают пластиковую бутылку. Максим предстает в образе хулигана в кожаной куртке, а Анастасия — его спутницы.

Ролик заканчивается тем, что пару неожиданно прерывает украинский рэпер Kyivstoner: он ногой отбрасывает бутылку в сторону, пристыжая пару фразой: «Делом займитесь! Бездельники!» Завершая публикацию, Галкин иронично поинтересовался у подписчиков: «Всех узнали?»

В комментариях под публикацией Галкину ответил Kyivstoner. Он поностальгировал о том, что знаменитости хорошо проводили время в России. Галкин поддержал воспоминания друга.

Согласно открытым источникам, знакомство Галкина и Ивлеевой состоялось именно на съемках «Поездатого Нового года 2020!». Позже юморист пригласил блогершу принять участие в одном из своих проектов. Съемки проходили в знаменитом замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь, где сама Примадонна присутствовала во время работы.

Позднее СМИ выяснили, что Ивлеева стала тесно общаться с Пугачевой, поскольку исполнительница лично побывала на 30-летии блогерши, которое проходило в одном из ресторанов Москвы.

