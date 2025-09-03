На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продюсер раскрыл, сколько получили Крутой и Николаев за «Третье сентября»

Продюсер Дворцов: Крутой и Николаев заработали 2 млн рублей за «Третье сентября»
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что авторы известной композиции «Третье сентября» — Игорь Николаев и Игорь Крутой — получили минимум по два миллиона рублей за композицию. Его слова передает «Абзац».

По словам эксперта, исполненная шансонье Михаилом Шуфутинским песня стала не просто мемом, а «хитом хитовым», поскольку на данный момент ассоциируется с 3 сентября у каждого россиянина.

«По 2 миллиона рублей каждый [из авторов] точно получил. Это хит хитовый», — уверил Дворцов.

Песня «Третье сентября» вошла в альбом Шуфутинского «Гуляй, душа!», выпущенный в 1994 году. Композиция со временем обрела статус мемориального шлягера. Каждый год в этот день соцсети наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными «Шуфутинову дню».

Авторами хита стали Игорь Николаев и Игорь Крутой. Они признавались, что написали балладу о тяжелом расставании с любимой, а дату выбрали исключительно потому, что она идеально ложилась в ритм и рифмовалась.

Накануне Шуфутинский заявлял, что день 3 сентября давно стал народным праздником. Он признался, что ежегодно в этот день собирает полный зал слушателей.

Ранее СМИ раскрыли многомиллионную сумму, которую Шуфутинский заработает 3 сентября.

