В Петербурге пройдет конкурс двойников Шуфутинского

Бар в Санкт-Петербурге проведет конкурс двойников певца Михаила Шуфутинского. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Конкурс пройдет третьего сентября. Победитель выиграет сертификат на 5000 рублей на еду и напитки.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа». Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Шуфутинский заявлял, что день 3 сентября давно стал народным праздником. Он признался, что ежегодно в этот день он собирает полный зал слушателей.

3 сентября художница Евгения Сковарт сделала необычный портрет певца Михаила Шуфутинского. Она взяла метлу и собрала осенние листья с улицы, чтобы сделать из них картину с артистом. Все это она делала под трек «Третье сентября», исполненный саксофонисткой Галиной Сазоновой.

