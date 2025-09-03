Фанаты Кадышевой сравнили концерт певицы с пытками: «Нельзя так издеваться над поклонниками»

Фанаты Надежды Кадышевой выразили недовольство выступлением сына певицы Григория Костюка на минувшем концерте артистки в Москве, которое состоялось в конце августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля»со ссылкой на посетительницу.



Одна из зрительниц заявила, что тщательно готовилась к концерту, но осталась крайне разочарована выступлением «сынка-переростка» певицы.

«Он себя великой звездой возомнил, а у самого явно проблемы с головой. Нельзя над поклонниками так издеваться. Ну неужели Надежда не понимает, что ему не стоит выступать?» — возмутилась фанатка.

Разочарованная посетительница концерта сказала, что больше не планирует посещать концерты народной артистки России и призывает других фанатов воздержаться от покупки билетов. Женщина убеждена, что потратила деньги впустую.

Также Telegram-канал опубликовал ролик с концерта, который интернет-пользователь подписал фразой: «Когда музыкант затмил артиста». На видео слушатель заснял выступление гитариста Кадышевой, отказавшись показывать Григория Костюка.

28 августа Telegram-канал Baza со ссылкой на зрителей сообщил о плохой организации концерта Надежды Кадышевой в Зеленом театре в Москве — на площадке произошла давка, а многим посетителям не было видно сцену из-за деревьев. Кроме того, фанаты пожаловались на «неадекватных» людей — на входе не проверяли личные вещи, поэтому на концерт можно было пронести алкоголь.

Ранее в Госдуме призвали дать Шуфутинскому звание народного артиста.