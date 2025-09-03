Художница подмела Михаила Шуфутинского

Художница Евгения Сковарт сделала необычный портрет певца Михаила Шуфутинского. Она опубликовала работу во «Вконтакте».

Сковарт взяла метлу и собрала осенние листья с улицы, чтобы сделать из них портрет Шуфутинского. Все это она делала под трек «Третье сентября», исполненный саксофонисткой Галиной Сазоновой.

В комментариях художницу спросили, откуда они нашли столько листьев в сентябре.

«С листьями действительно была такая напряженка, что мы начали рассуждать в духе: «Ну почему вот он не спел про 23 сентября или про 3 октября?» Тогда бы всяко было проще с листьями», — поделилась Сазонова.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа». Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Шуфутинский заявлял, что день 3 сентября давно стал народным праздником. Он признался, что ежегодно в этот день он собирает полный зал слушателей.

Ранее в Госдуме призвали дать Шуфутинскому звание народного артиста.