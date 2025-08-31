На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Любовь Успенская раскритиковала возлюбленного дочери

Певица Любовь Успенская заявила, что возлюбленный дочери не подходит ей
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская призналась в беседе с «Пятым каналом», что у нее вызвал сомнение возлюбленный ее дочери Татьяны Плаксиной.

Успенская считает, что возлюбленный дочери, бизнесмен Никита Плотников, не соответствует уровню Татьяны.

«На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор», — отметила артистка.

Весной Любовь Успенская призналась, что ее дочь встречается с молодым бизнесменом. Им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников. Самой Плаксиной сейчас 35 лет.

«Я лично всегда хотела, чтобы со мной был человек, который в музыке понимает, который слышит меня, который боготворит меня. А если он просто муж — ну зачем? Сегодня это не модно. Сегодня надо любить и быть любимой, чтобы тебя понимали и были с тобой на одной волне», — поделилась Успенская.

Певица рассказала, что дочь и бизнесмен периодически живут у нее дома. Успенская объяснила, что хочет иногда проводить с родственницей время и вместе завтракать. Она добавила, что знакома с родственниками Плотникова.

