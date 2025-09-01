«Не хватает мозгов»: российским звездам хотят запретить носить западные бренды

Уход из России зарубежных брендов не мешает звездам покупать одежду популярных западных марок вроде Gucci и Louis Vuitton. Однако на фоне введенных санкций и проходящей военной спецоперации это неуместно, поэтому нужно запретить артистам носить наряды мировых домов моды, заявил Общественной Службе Новостей продюсер Сергей Дворцов.

В пример он привел недавние выходы на красную дорожку Яны Рудковской и Виктории Бони в платьях от Ким Кардашьян. По мнению Дворцова, во времена патриотизма звездам следует поддерживать российские, а не западные бренды.

«Во-первых, я бы нашим звездам запретил носить Gucci, Louis Vuitton и иные западные бренды. Нужно уже придумывать наше — патриотическое, российское. Почему мы живем в нашей любимой стране и носим бренды чужих стран? Для меня это непонятно», — заявил продюсер.

Он рассказал о планах запустить свой бренд как противовес голливудским нарядам. Дворцов подчеркнул ,что сейчас для России наступило время, когда нужно помогать бойцам СВО, а не покупать дорогую одежду мировых модных домов и хвастаться друг перед другом.

«Словом, у кого-то не хватает, я скажу жестко, мозгов или креатива просто выпустить что-то свое», — заявил эксперт, добавив, что готов быть первым в этом направлении.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут рассматривать возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно – не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Мишустин отметил, что все решения по возвращению западного бизнеса в Россию будут приниматься индивидуально специальной комиссией.

