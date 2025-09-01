На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не хватает мозгов»: российским звездам хотят запретить носить западные бренды

Продюсер Дворцов призвал запретить российским артистам носить западные бренды
true
true
true
close
Global Look Press

Уход из России зарубежных брендов не мешает звездам покупать одежду популярных западных марок вроде Gucci и Louis Vuitton. Однако на фоне введенных санкций и проходящей военной спецоперации это неуместно, поэтому нужно запретить артистам носить наряды мировых домов моды, заявил Общественной Службе Новостей продюсер Сергей Дворцов.

В пример он привел недавние выходы на красную дорожку Яны Рудковской и Виктории Бони в платьях от Ким Кардашьян. По мнению Дворцова, во времена патриотизма звездам следует поддерживать российские, а не западные бренды.

«Во-первых, я бы нашим звездам запретил носить Gucci, Louis Vuitton и иные западные бренды. Нужно уже придумывать наше — патриотическое, российское. Почему мы живем в нашей любимой стране и носим бренды чужих стран? Для меня это непонятно», — заявил продюсер.

Он рассказал о планах запустить свой бренд как противовес голливудским нарядам. Дворцов подчеркнул ,что сейчас для России наступило время, когда нужно помогать бойцам СВО, а не покупать дорогую одежду мировых модных домов и хвастаться друг перед другом.

«Словом, у кого-то не хватает, я скажу жестко, мозгов или креатива просто выпустить что-то свое», — заявил эксперт, добавив, что готов быть первым в этом направлении.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут рассматривать возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно – не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Мишустин отметил, что все решения по возвращению западного бизнеса в Россию будут приниматься индивидуально специальной комиссией.

Ранее Водянова в шифоновом платье снялась с манекенщиком с аутизмом для российского бренда.

