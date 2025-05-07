Моргенштерн не получил визу в США: «Дерьмо случается»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вынужден перенести свои концерты в США, поскольку ему не выдали вовремя визу.

«В общем, визу задержали и обещают ее только в течении месяца. <…> Дерьмо случается. Но все, что не случается, — все к лучшему. Мы пока не поняли, к чему именно. Но точно к лучшему!» — сказал исполнитель.

Моргенштерн отметил, что запланированные концерты переносятся на сентябрь 2025 года. Все билеты остаются действительными. Рэпер пообещал поклонникам, что будет держать их в курсе ситуации.

«Обязательно с вами увидимся, только чуть позже», — уверил он.

18 марта Моргенштерн в своем Telegram-канале написал, что провел два месяца в реабилитационной клинике. К тому моменту он 60 дней не употреблял спиртные напитки и более 200 дней воздерживался от курения. В начале мая рэпер дал первый концерт в Торонто после выхода из рехаба.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику.

Ранее сообщалось, что Ивлеева вышла из всех своих бизнесов в России.