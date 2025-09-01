«Это просто дичь»: Волочкова осудила Дану Борисову за пластику дочери

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала решение телеведущей Даны Борисовой оплатить пластическую операцию для ее дочери Полины. Об этом сообщает Telegram-канал Popcake.

«У меня нет желания делать пластику, это просто дичь. Когда я узнала, что Дана Борисова своей дочери сделала пластику, это ужас. Я в шоке», — сказала балерина.

По мнению Волочковой, когда женщина начинает вмешиваться в свою внешность, то потом внешность «начинает мстить в обратную сторону».

26 августа дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова сообщила, что сделала операцию по увеличению груди. Она получила пластику всего тела в подарок на совершеннолетие от матери.

Операция длилась четыре часа и шла под общим наркозом. Полине сделали подтяжку груди и липоскульптурирование — эти процедуры считаются достаточно легкими и безболезненными. Девушка хорошо отошла от наркоза, по словам врачей, сама залезла на каталку и легла в кровать.

Ранее хирург Киркорова высказался против пластики дочери Даны Борисовой.