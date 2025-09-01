На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это просто дичь»: Волочкова осудила Дану Борисову за пластику дочери

Волочкова раскритиковала Дану Борисову за поддержку пластики дочери
Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала решение телеведущей Даны Борисовой оплатить пластическую операцию для ее дочери Полины. Об этом сообщает Telegram-канал Popcake.

«У меня нет желания делать пластику, это просто дичь. Когда я узнала, что Дана Борисова своей дочери сделала пластику, это ужас. Я в шоке», — сказала балерина.

По мнению Волочковой, когда женщина начинает вмешиваться в свою внешность, то потом внешность «начинает мстить в обратную сторону».

26 августа дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова сообщила, что сделала операцию по увеличению груди. Она получила пластику всего тела в подарок на совершеннолетие от матери.

Операция длилась четыре часа и шла под общим наркозом. Полине сделали подтяжку груди и липоскульптурирование — эти процедуры считаются достаточно легкими и безболезненными. Девушка хорошо отошла от наркоза, по словам врачей, сама залезла на каталку и легла в кровать.

Ранее хирург Киркорова высказался против пластики дочери Даны Борисовой.

