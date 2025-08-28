На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хилькевич показала последствия неудачной инъекции

У актрисы Хилькевич образовались бугорки под глазами после неудачно инъекции
Telegram-канал «Аня Хилькевич»

Актриса Анна Хилькевич рассказала в Telegram-канале о неудачном походе к косметологу.

Хилькевич отметила, что ходила к новому косметологу по рекомендации знакомой. Специалист положил знаменитости филлеры под глаза, чтобы не было синяков и впадин. Поначалу актриса была довольна результатом. Однако через несколько дней после инъекции эффект исчез. Через месяц у артистки появились бугорки под глазами.

«Я вообще никому не советую колоть филлеры куда-либо. Хотя какое-то время назад они были в топе инъекционной косметологии. Но теперь опытные и компетентные специалисты и даже некоторые пациентки знают, что можно по-другому поддерживать красоту. С помощью питания кожи, аппаратной косметологии и хорошей уходовой косметики. Плюс не забываем никогда про питание, спорт и ментальное здоровье», — поделилась артистка.

Хилькевич известна по роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».

Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, позже ей сменили имя на Анну-Марию. 17 сентября 2024 года Хилькевич родила третью дочь Оливию.

Ранее звезда «Универа» захотела продать свой дом.

