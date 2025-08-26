Зарабатывающего 23 млн рублей Шнурова призвали помочь участникам СВО

Глава ФПБК Бородин обратился к Шнурову с просьбой отдать 50 млн рублей армии РФ

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил в Telegram-канале, что намерен обратиться к фронтмену группы «Ленинград» Сергею Шнурову с просьбой о помощи участникам СВО.

Бородин выразил мнение, что Шнуров «вполне может выделить» 50 миллионов рублей на поддержку армии России на фоне своих гонораров.

«Директор Сергея Шнурова озвучил гонорар за концерт: 23 миллиона 500 тысяч рублей. Подсчитано, что в рамках российского тура музыкант заработает около 400 миллионов», — высказался он.

В начале июня 2023 года анонимный специалист популярного букингового агентства в разговоре с kp.ru называл Шнурова самым высокооплачиваемым российским музыкантом. На втором месте значился певец Shaman.

В декабре 2025-го продюсер Андрей Маликов объяснял, что российский рокер просит за частное выступление на корпоративе около 25 млн рублей, поскольку «спрос рождает предложение». По его словам, артист имеет право самостоятельно формировать ценник на свои выступления.

