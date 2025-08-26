На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владимиру Винокуру грозят судебные приставы

PostNews: Винокур должен ФНС 72 тыс. рублей
Сергей Булкин/Global Look Press

Комик Владимир Винокур не погасил задолженности по налогам. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, у Винокура числится долг по ИП суммой 72 тысячи рублей. Артисту может грозить блокировка счетов и интерес судебных приставов, если он не погасит платеж вовремя.

3 января 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Московская объединенная энергетическая компания подала иск в суд на фонд в поддержку культуры и искусства Владимира Винокура из-за неуплаты по счетам за отопление с 2020 по 2023 год. По данным канала, общий долг перед компанией составляет 501 тыс. руб. Отмечается, что в октябре 2023 года суд постановил удовлетворить иск против фонда, однако юристы Винокура подали апелляцию перед Новым годом.

Согласно данным из открытых источников, культурный фонд Владимира Винокура существует с ноября 2010 года. Компания занимается организацией развлечений и творческой деятельностью.

Тогда Владимир Винокур заявил, что не знает об иске против своего фонда из-за долга за отопление. Он уточнил, что не занимается данными вопросами.

Ранее сообщалось, что Винокур судится с мусорной компанией.

