«Времена филармоний закончились»: продюсер объяснил многомиллионные гонорары Шнурова

Продюсер Маликов заявил, что Шнуров спит спокойно, получая по 25 млн рублей за концерт

Продюсер Андрей Маликов объяснил многомиллионные гонорары лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Его цитирует портал «Страсти».

Маликов напомнил, что спрос рождает предложение, и если Сергей Шнуров просит за выступление на корпоративе 25 млн рублей, значит, есть люди, которые могут себе позволить платить ему такие деньги.

«У нас нет регуляторов и ограничений стоимости артиста. Времена советских филармоний с жесткими ставками и ограничениями за выступление закончились в 1991 году», — рассуждает он.

По словам Маликова, артист имеет право самостоятельно формировать ценник на свои выступления, деньги получает по договору, платит налоги «и по ночам спит спокойно».

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