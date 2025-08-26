Валерия назвала свою самую странную привычку

Певица Валерия в беседе с «Леди Mail» раскрыла свою самую странную привычку.

Валерия рассказала, что постоянно носит весы с собой. По словам артистки, ей трудно назвать эту привычку странной, однако ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, в этом уверен.

«Я так не думаю, ведь многие так делают. И потом, этой моей странной привычкой мой муж прекрасно пользуется, потому что он сам встает на эти весы», — поделилась знаменитость.

Валерия также призналась, что хотела бы избавиться от излишней придирчивости к себе. По словам певицы, эта черта характера часто мешает ей жить.

В интервью Утяшевой Валерия также назвала своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина, очень спортивным и активным человеком. По словам певицы, в свободное время супруг занимается бегом и долгими прогулками.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

