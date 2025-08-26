Shaman и Мизулину сравнили с Джастином и Хейли Бибер

Блогер Олег Пилягин в Telegram-канале удивился популярности пары Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) и Екатерина Мизулина.

Пилягин отметил, что если бы знал, как их любят подписчики, то чаще бы их снимал. Он рассказал, что на конкурс «Новая волна» пара пришла в парном образе.

«Мизулина и Шаман — это же наши Джастин и Хейли Бибер», — заявил блогер.

В октябре 2024 года Shaman официально развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой. Ярослав Дронов опубликовал свидетельство о расторжении брака в своем Telegram-канале.

Певец рассказывал, что причиной расставания стала занятость обоих супругов. Артист и топ-менеджер останутся в теплых отношениях. Мартынова, комментируя развод в социальных сетях, подтвердила, что решение разойтись они с Дроновым приняли совместно.

В марте Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

