Певец Shaman перенес концерт в Калининграде по техническим причинам

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) сообщил в Telegram-канале о переносе концерта в Калининграде.

Выступление должно было состояться 28 сентября в концертном зале «Янтарь-Холл». Его перенесли на 27 сентября по техническим причинам. Все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату.

«До встречи у самой западной границы России!» — заявил артист.

В августе Shaman выступил на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города.

Shaman пел песни «Моя Россия», «Встанем» и другие патриотические песни. Также ЦТАК отметило, что в концерте участвовали ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

17 августа Дронов и его возлюбленная, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

