На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диброва раскрыла, где живет на фоне слухов о покупке дома любовником

Модель Полина Диброва опровергла, что Товстик купил ей дом
true
true
true
close
Telegram-канал «ПОЛИНА ДИБРОВА»

Модель и блогерша Полина Диброва опровергла в Telegram-канале, что ее любовник, бизнесмен Роман Товстик, купил ей дом.

Диброва рассказала, что проживает в доме, арендованном в поселке. По словам блогерши, она хочет, чтобы дети могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.

Модель также опровергла, что Товстик заплатил за «спокойный развод». Она заявила, что сохранила с Дмитрием добрые отношения после расставания.

Диброва уверила, что не настраивает детей Товстик против их матери.

«Двое детей Елены Товстик по своему желанию живут с Романом, с их отцом. У меня не было в мыслях воспитывать не своих детей, и я искренне считаю, что родную маму никто не заменит», — отметила модель.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее Кудрявцева назвала развод Дибровых спектаклем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами