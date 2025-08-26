Диброва раскрыла, где живет на фоне слухов о покупке дома любовником

Модель и блогерша Полина Диброва опровергла в Telegram-канале, что ее любовник, бизнесмен Роман Товстик, купил ей дом.

Диброва рассказала, что проживает в доме, арендованном в поселке. По словам блогерши, она хочет, чтобы дети могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.

Модель также опровергла, что Товстик заплатил за «спокойный развод». Она заявила, что сохранила с Дмитрием добрые отношения после расставания.

Диброва уверила, что не настраивает детей Товстик против их матери.

«Двое детей Елены Товстик по своему желанию живут с Романом, с их отцом. У меня не было в мыслях воспитывать не своих детей, и я искренне считаю, что родную маму никто не заменит», — отметила модель.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее Кудрявцева назвала развод Дибровых спектаклем.