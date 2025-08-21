На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван представитель США на «Интервидении»

Певец Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
true
true
true
close
Chelsea Lauren/Getty Images

Певец Брэндон Ховард представит США на международном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Брэндон Ховард является представителем музыкальной династии. Его бабушка, Жозефина Ховард, была вокалисткой в The Caravans. Эта группа стала первой, чьи композиции прозвучали на светском радио. Мать артиста также была певицей.

«Его мать Мики Ховард – успешная певица и автор песен, чьим менеджером в 80-х годах был глава легендарной семьи Джексонов», — заявили в пресс-службе конкурса.

13 августа Telegram-канал Mash утверждал, что дочь Майкла Джексона Пэрис Майкл Кэтрин может представить США на международном конкурсе «Интервидение».

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР, США.

Ранее КНДР пригласили на «Интервидение».

