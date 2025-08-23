На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Яна Троянова должна государству 40 тысяч рублей

У актрисы Трояновой нашли долг за судебный штраф
У актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) нашли долг за судебный штраф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данных судебных приставов и судебные документы.

Согласно этим источникам, актриса должна государствую 40 тысяч рублей назначенного ей административного штрафа, который с нее пытаются взыскать приставы.

Яна Троянова — звезда фильмов «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериала «Ольга». Актрису внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года, на обжалование этого статуса она получила отказ.

В Минюсте объяснили присвоение Трояновой статуса иноагента тем, что она «распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами».

До этого Троянову оштрафовали на 80 тысяч рублей по двум административным протоколам, составленным за неподачу отчета в уполномоченный орган о деятельности иностранного агента.

Ранее в Госдуме призвали лишить гражданства уехавших из России звезд.

