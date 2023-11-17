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Минюст России расширил список иноагентов на семь пунктов

Минюст РФ внес «Команду против пыток» и «The Moscow Times»* в список иноагентов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст РФ внес «Команду против пыток» и «The Moscow Times» (признано в РФ иностранным агентом) в список иноагентов. Сообщение об обновлении реестра размещено на сайте министерства.

Также иноагентами объявлены главный редактор «Проверено. Медиа» Илья Бер (признан в РФ иностранным агентом), политолог Александр Морозов (признан в РФ иностранным агентом), координатор «Идите лесом» и «Ночлежки» Григорий Свердлин (признан в РФ иностранным агентом), актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом), издание «The Moscow Times», провайдер VPN-сервиса «HideMy. name» Hidemy. network Ltd и ООО «Команда против пыток» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Также иноагентом объявлен М.И. Никандров «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику.

Обосновывая «достаточно жесткие» меры в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством, он назвал это шагом к становлению большей самостоятельности РФ и ограждению общества от влияния извне.

Ранее Минюст внес Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иноагентов.

*  признано в РФ иностранным агентом
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