Названо место похорон Ярослава Евдокимова

Названо место прощания и похорон заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Как рассказала вдова артиста Ирина Крапивницкая, Евдокимов скончался утром 22 августа в больнице в Минске в возрасте 78 лет.

Похороны и прощание с Евдокимовым пройдут в Минске, где у него живет дочь.

Певец длительное время лечился от рака, но, по словам близких, до последнего пытался вести активный образ жизни, путешествовать и проводить время с родными. В СМИ также появлялась информация, что он мог умереть в Италии.

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в украинском городе Ровно. С 2009 года — гражданин России. Среди хитов артиста — «Фантазер», «Полинушка», «Маменька», «Колодец», «Роза красная».

В 2023 году концертный тур Евдокимова по России отменили во всех городах, за исключением Новосибирска. Причиной оказалось интервью, где певец критиковал действия российской власти. Директор артиста объяснял, что интервью было дано почти 10 лет назад и «на эмоциях».

Ранее умерла артистка Валентина Костюкова.