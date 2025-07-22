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КНДР пригласили на «Интервидение»

Организаторы «Интервидения» пригласили на конкурс участников из КНДР
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Виталий Аньков/РИА Новости

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» пригласили к участию исполнителей из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

«В рамках подготовки конкурса были направлены приглашения, в том числе в КНДР. Для получения своевременной информации о конкурсе следите за официальными медиа-ресурсами», — добавили представители «Интервидения».

Конкурс «Интервидение'25» пройдет 20 сентября в Москве. Указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин.

На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Первым послом конкурса стал певец Дима Билан.

Вторым послом конкурса назначили Клаву Коку.

Ранее появился клип Shaman к «Интервидению».

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