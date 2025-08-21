На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рита Дакота возмутилась обвинениями, что «стыдилась» паспорта России

Певица Рита Дакота назвала себя белоруской несмотря на российский паспорт
close
РИА «Новости»

Белорусская певица Рита Дакота в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутилась сообщениями, что якобы «скрывалась» и «стыдилась» своего российского паспорта.

«Если я не отчитываюсь перед чужими людьми о своих документах (что в целом довольно странная предъява, я разве должна?), это не значит, что я «скрываю» или того хуже «стыжусь», — заявила певица.

Дакота напомнила, что родилась и выросла в Белоруссии, поэтому она белоруска по крови. Как добавила знаменитость, у нее также есть гражданство РФ по русскому мужу и дочери. По словам артистки, у нее также есть документы, разрешающие деятельность в других странах, где она живет и работает.

Дакота заявила, что не хочет участвовать в «сталкивании лбами» двух стран.

«Я понимаю, зачем желтые СМИ это делают, но в моей картине мира это разделение, ненависть, сталкивание лбами и прочее зло, в котором я участвовать не буду. Имея паспорт РФ (где я живу с 18 лет и считаю вторым домом), я все еще белоруска, это мои корни и моя национальность. И мне горько жить в мире, где за это стыдят в СМИ», — заключила знаменитость.

Ранее у Риты Дакоты заподозрили серьезное психическое расстройство.

