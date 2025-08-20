Стали известны подробности о первой книге Прохора Шаляпина

Книга певца Шаляпина «Главное — не уработаться» выйдет в электронной и аудиоверсии

Представители певца Прохора Шаляпина раскрыли «Газете.Ru» подробности о первой книге артиста.

Дебютная книга Шаляпина называется «Главное — не уработаться». Как уточнили представители артиста, сейчас книгу готовят к выходу, электронная и аудиоверсия появятся эксклюзивно в Яндекс Книгах, бумажную версию выпускает издательство «Бомбора».

В мае Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра.

Среди возможностей, которые предлагают Шаляпину, — командировки на Мальдивы, право вставать не раньше обеда и жить на чужие деньги. Из требований — продолжать быть красивым и хотя бы на полчаса в день появляться в офисе (с предоставлением бизнес-такси).

Еще в начале мая 2025 года Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда, лежа в кровати.

Ранее Прохор Шаляпин приобрел недвижимость в Москве.