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Прохор Шаляпин приобрел недвижимость в Москве

Певец Прохор Шаляпин купил квартиру в Москве
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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин купил квартиру в Москве. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, Шаляпин приобрел недвижимость в одном доме и на одном этаже со своим жильем. Сделка прошла 2 недели назад. Артист хочет обустроить новую квартиру как гардероб, гостиная и комната для гостей.

Шаляпин уточнил, что квартиры нельзя объединить, так как они не находятся через стенку. В старом жилье он планирует оставить личное пространство для сна и отдыха.
«Я рад, что хотя бы на этаже смог приобрести», — заявил певец.

В июне 2024 года Шаляпин похвастался наследством от двух пенсионерок: своей родной бабушки и родственницы своего товарища.

По словам певца, в наследство от бабушки друга ему досталась 400-метровая квартира в Сочи. Шаляпин уточнил, что получил недвижимость, так как был любезен с женщиной и помогал ей. Вторая половина недвижимости досталась внуку пенсионерки, они вместе с Шаляпиным сдают квартиру в аренду.

Ранее Шаляпин заявил, что при бедности не находил места для одежды в квартире.

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