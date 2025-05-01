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Прохор Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда

Певец Шаляпин заявил 1 мая, что создан для счастья, а не работы
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shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда 1 мая. Новый пост артист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — заявил он, лежа на кровати.

Накануне Шаляпин объяснил популярность певицы Надежды Кадышевой среди молодежи.

«Считаю, что она — олицетворение русского духа, русского человека. В ней есть вся простота, красота, нежность в песнях, воспевание истинных ценностей, любви», — перечислил преимущества певицы он.

Праздник весны и труда или, как его раньше называли, День международной солидарности трудящихся — один из самых знаковых праздников на протяжении многих десятилетий. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хабенский заявил о важности эмоциональной исторической правды в кино.

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