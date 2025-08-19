На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто сыграет членов семейства Уизли в сериале по «Гарри Поттеру»

HBO показала актеров, которые сыграют детей Уизли в новом сериале «Гарри Поттер»
HBO

Телекомпания HBO утвердила актеров на роли братьев и сестры Рона Уизли в новой экранизации «Гарри Поттера». Об этом сообщается на странице стримингового сервиса в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы тепло приветствуем Тристана Харланда в роли Фреда Уизли, Гэбриела Харланда в роли Джорджа Уизли, Рори Спунера в роли Перси Уизли и Грейси Кокрейн в роли Джинни Уизли в оригинальном сериале HBO «Гарри Поттер», — говорится в публикации.

Сообщается, что все роли в семействе Уизли почти распределены, остался лишь один из старших братьев — Чарли, который на момент событий первой книги о волшебниках работал в Румынии. В компании отметили, что он «достаточно скоро присоединится», намекая на то, что актера на его роль в скором времени утвердят.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» от HBO запланирована на начало 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов, в соответствии с количеством романов в цикле. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Подробнее о касте проекта читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто сыграет Дурслей в сериале о Гарри Поттере

