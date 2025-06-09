Стало известно, кто сыграет Дурслей в сериале о Гарри Поттере

Компания HBO назвала новые имена в актерском составе сериала о Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.

Роль опекунов Гарри Поттера Петуньи и Вернона Дурслей сыграют Бел Паули и Дэниэл Ригби. Локс Пратт исполнит роль Драко Малфоя, а Джонни Флинн – его отца Люциуса. Также в картине сыграют Лео Эрли (Симус Финниган), Алессия Леони (Парвати Патил), Сиенна Муса (Лаванда Браун), Берти Карвел (Корнелиус Фадж).

Паули наиболее известна по роли Дейзи Миллер в сериале «Секретные агенты». Она также сыграла в проектах: «Маленький огонек», «Крошка Доррит», «Утреннее шоу», «Властелины воздуха», «Долина муми-троллей».

Дэниэл Ригби наиболее известен как стендап-комик. Он также снимается в кино. В его фильмографии более 30 работ. Он играл в проектах «Черное зеркало», «Мисс Марпл», «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

Премьера сериала о Гарри Поттере запланирована на конец 2026 или начало 2027 года. Съемки шоу начнутся в киностудии «Ливсден» в пригороде Лондона летом 2025 года. Роли Гарри, Рона и Гермионы в шоу исполнят Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

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