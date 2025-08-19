Наталья Штурм заподозрила Дибровых в свингерстве

Певица Наталья Штурм в беседе с teleprogramma.org предположила, что телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина могут оказаться свингерами.

«Это их личное дело. Просто непонятно, зачем менять документы, начинать всю эту бюрократическую волокиту, устраивать публичные разборки, если и так все обо всем знают?» — заявила артистка.

В июле kp.ru заявлял, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Штурм отметила, что не испытывает негатива к жене Диброва. По мнению певицы, модель «достойно отстояла 15-летнюю вахту». Артистке интересно, кто «слил» эту историю. Как заявила знаменитость, это бы объяснило многое.

Штурм также предположила, что Диброва начала роман с Товстиком ради денег.

«У бизнесменов на первом месте — бизнес. Я чувствую тут тайну похлеще, чем немоногамия героев», — отметила певица.

Ранее жена любовника Дибровой избила его.