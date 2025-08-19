На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легендарный французский диджей сыграет эксклюзивный сет в России

DJ Snake сыграет в Москве
Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Легендарный французский DJ Snake (настоящее имя Уильям Сами Этьен Григасин) сыграет в России эксклюзивный сет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, диджей выступит в Москве в сентябре на событии электронной музыки «Портал 2030-2050».

Утверждается, что переговоры с французским артистом велись почти три месяца. Всего в Москве диджей пробудет около суток. В его райдере указаны люксовая гостиница в центре города, встреча и сопровождение на черных авто, а также футбольный мяч — музыкант заядлый болельщик.

В команде DJ Snake больше десяти человек. Среди требований к площадке — возможность для диджей видеть всех членов команды и взаимодействовать с публикой.

DJ Snake дважды номинировался на музыкальную премию «Грэмми». В 2025 году он установил рекорд: 100 тысяч билетов на его шоу на двух площадках во Франции были распроданы за 3 минуты. Входит в топ-10 самых прослушиваемых и востребованных диджеев в мире, автор хитов «Turn Down for What», «Leon on», «Taki Taki», «Get Low».

Накануне сообщалось, что европейские коллективы после перерыва примут участие в фестивале «Спасская башня».

Ранее саксофонист Игорь Бутман заявил, что в европейских странах «сходит с повестки дня» культура отмены российского искусства.

