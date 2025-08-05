Киркоров отправился в Грецию, чтобы вылечить геморрой: «Местные свечи излечат любого»

Певцу Филиппу Киркорову предоставили именной номер в отеле Elounda Peninsula Luxury Resort, расположенном на греческом острове Крит. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Его также, утверждает СМИ, ждет оздоровительная программа за рубежом, в рамках которой артист будет лечить геморрой. Один из медицинских работников отеля уверил, что в Греции смогут вылечить певца.

«У нас тут знают, как облегчить жизнь людям с таким диагнозом. Местные свечи с оливковым маслом, массажи и ванночки излечат любого», — сказал он.

Еще в июле хирург Петр Кузнецов заявлял в беседе со «Свитой короля», что Киркорову противопоказаны операции на фоне геморроя из-за других проблем со здоровьем, а консервативные методы лечения заболевания «не очень хорошо помогают».

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

4 июля Киркоров заявил, что его рука «еще побаливает», но в целом он чувствует себя нормально. Народный артист также посетовал, что никак не может «угодить» своим поклонникам — то они переживают из-за его полноты, то, как сейчас, чрезмерной худобы.

Ранее блогерша Ивлеева заявила, что собрала навоз для соцсетей Филиппа Киркорова.