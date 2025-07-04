Киркоров о непрекращающихся болях после ожога: «Жив буду»

Певец Киркоров признался, что до сих пор испытывает боли из-за ожога

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с VOICE, что до сих пор полностью не восстановился после инцидента на концерте в Петербурге.

Киркоров заявил, что его рука «еще побаливает», но, в целом, он чувствует себя нормально.

«Все хорошо. Живы будем. Раны украшают настоящего артиста, особенно мужчину», — сказал исполнитель.

Народный артист РФ также посетовал, что никак не может «угодить» своим поклонникам — то они переживают из-за его полноты, то, как сейчас, чрезмерной худобы.

«Как же угодить всем? Я такой, какой есть: спортивный, фирменный и здоровенький», — отметил Киркоров.

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

Ранее Мария Погребняк назвала ошибку невесты Лепса в ссоре с Боней