На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь Кукояки раскрыла, как относится к Инстасамке

Дочь Кукояки Василиса заявила, что не замечает Инстасамку
true
true
true
close
Пресс-служба Дениса и Елены Кукояки

Дочь блогера и певца Дениса Кукояки Василиса призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что старается игнорировать нападки рэперши Инстасамки в адрес ее отца.

«Мы просто ее не замечаем, если серьезно сказать», — заявила дочь блогера.

Денис Кукояка предложил журналистам поговорить о чем-нибудь добром вместо Инстасамки.

Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) не раз обвиняла Дениса и Елену Кукояк в эксплуатации своей дочери Василисы. Пара снимает совместные ролики с ребенком, которые впоследствии монетизируются.

В мае Инстасамка призвала обратить внимание на материал, в котором блогер Денис Кукояка использует свою дочь. Артистка спросила, сколько общество еще может «спокойно смотреть», как родители создают сомнительный контент с Василисой.

Еропкина привела в пример выступление Василисы на концерте отца. Девочка спела припев из песни, в которой было упоминание мужского полового органа.

4 июля Инстасамка посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав. На заседании рассматривались предложения законов о правах несовершеннолетних в интернете.

Ранее Денис Кукояка захотел построить дом с виноградником за 1,5 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами