Дочь Кукояки раскрыла, как относится к Инстасамке

Дочь блогера и певца Дениса Кукояки Василиса призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что старается игнорировать нападки рэперши Инстасамки в адрес ее отца.

«Мы просто ее не замечаем, если серьезно сказать», — заявила дочь блогера.

Денис Кукояка предложил журналистам поговорить о чем-нибудь добром вместо Инстасамки.

Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) не раз обвиняла Дениса и Елену Кукояк в эксплуатации своей дочери Василисы. Пара снимает совместные ролики с ребенком, которые впоследствии монетизируются.

В мае Инстасамка призвала обратить внимание на материал, в котором блогер Денис Кукояка использует свою дочь. Артистка спросила, сколько общество еще может «спокойно смотреть», как родители создают сомнительный контент с Василисой.

Еропкина привела в пример выступление Василисы на концерте отца. Девочка спела припев из песни, в которой было упоминание мужского полового органа.

4 июля Инстасамка посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав. На заседании рассматривались предложения законов о правах несовершеннолетних в интернете.

Ранее Денис Кукояка захотел построить дом с виноградником за 1,5 млрд рублей.