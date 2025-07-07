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Денис Кукояка захотел построить дом с виноградником за 1,5 млрд рублей

Блогер Кукояка заявил, что в старости построит дом за 1,5 млрд рублей
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Пресс-служба Дениса и Елены Кукояки

Блогер и певец Денис Кукояка в подкасте Михаила Гребенюка рассказал, что планирует построить дом с виноградником в старости.

По словам Кукояки, он хочет виноградник, так как его жена Елена любит вино. Артист заявил, что для осуществления плана ему потребуется 1,5 миллиарда рублей.

«Очень нравится мысль о том, что я где-то на юге России построю большой дом, где у нас будет виноградник, потому что моя жена любит вино. Я хочу, чтобы я ей топтал вино», — поделился певец.

В мае Кукояка попал в скандал. Певица Инстасамка (Дарья Зотеева — настоящее имя) возмутилась выступлению семилетней дочери блогера Василисы на концерте.

Инстасамка призвала обратить внимание на материал, в котором Кукояка использует свою дочь. Артистка спросила, сколько общество еще может «спокойно смотреть», как родители создают сомнительный контент с Василисой.

Зотеева привела в пример выступление Василисы на концерте отца. Девочка спела припев из песни, в которой было упоминание мужского полового органа.

Ранее Инстасамка позвала Кукояк в Общественную палату.

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