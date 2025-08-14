На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shaman прилетел в КНДР

Певец Shaman приехал в Северную Корею в составе делегации России
Анна Ким/РИА Новости

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) прибыл в Пхеньян в составе делегации РФ по случаю празднования освобождения Кореи. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Как уточняется, делегацию российского Минкульта возглавляет замминистра культуры Андрей Малышев. Туда также входят ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Согласно пресс-релизу, гостей из России в Пхеньяне встретили замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхоль, представители профильных ведомств, дипломаты и посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

До этого делегация российских депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным тоже прибыла с официальным визитом в Пхеньян. Визит будет продолжаться до пятницы, 15 августа. В ходе него запланированы встречи и мероприятия в честь 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства.

Ранее россиян в КНДР угостили бургером Ким Чен Ына.

