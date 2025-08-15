На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боярская стала таможенницей, а Акиньшина следовательницей в новых тизерах

Состоялась премьера тизеров новых триллеров «Тоннель» и «Отпечатки»
Kion

Онлайн-кинотеатр KION выпустил премьеру тизерных сцен сразу двух разножанровых триллеров — «Тоннеля» с Елизаветой Боярской и «Отпечатков» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях.

В «Тоннеле» неподкупная таможенница Света Суворова (Елизавета Боярская) должна пойти на сделку с совестью, когда финская мафия похищает ее мужа. Экшн и погони здесь совместятся с драмой человека, привычная система координат которого разрушена. В главных ролях снялись Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина. Режиссерское кресло проекта заняла Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»), авторами сценария стали Настя Кузнецова и Роман Жигалов.



Действие детективного триллера «Отпечатки» разворачивается в тихом городке Заречном. Следовательница Яна (Оксана Акиньшина) возвращается домой, чтобы выйти на след жестокого преступника и побороть внутренних демонов. Один из следов приводит ее и капитана полиции Дениса к местному детскому дому.



Ранее актеры Павел Прилучный и Павел Чинарев отправились в Дубай в тизерном трейлере полнометражного фильма Егора Чичканова «Мажор в Дубае».

