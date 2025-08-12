Лесную ванну и светящиеся цветы покажут на фестивале «Заповедное»

Объявлена параллельная программа паблик-арт фестиваля «Заповедное» в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба мероприятия.

Каждые выходные в музее-заповеднике запланирована параллельная программа. 16 и 17 августа в программе — лесная ванна с «Зеленой тенью», майндфулнесс-практика с Анной Нечаевой «На границе контакта», кураторская экскурсия с Верой Ершовой.

23 августа можно посетить майндфулнесс-практику с Анной Нечаевой «На границе контакта» и большую вечернюю программу, в рамках которой будет показан перформанс «Массив» Кати Горячевой. Также можно присоединиться к ночной экскурсии-прогулке, во время которой можно будет увидеть светящиеся цветы Павла Зуданова и попить чай во ржи в галерее «Заповедное».

30 и 31 августа запланированы поп-ап перформанс «Реконструкция» в пространстве галереи (автор: Катя Горячева, перформеры: Саша Кривошапкин, Виктория Самойлова) и перформанс «Бесперечь» (в роли буддийского монаха — перформер Егор Силантьев) на аллее Монументальной пропаганды. В эти же дни можно принять участие в лаборатории «Коллективное дрейф-письмо» от сообщества экспериментальной прозы Mappa Mundi.

До 28 сентября в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» проходит паблик-арт фестиваль «Заповедное» — самый масштабный фестиваль современного искусства в Московской области по количеству участвующих художников и представленных объектов.

В музее современного искусства под открытым небось показывают свои работы 30 современных художников и художественных объединений. Среди них — как звезды мировой величины (Сергей Катран, Ольга Божко, Алексей Лука), так и новые имена. Художники-участники были отобраны кураторами и экспертным советом в рамках открытого конкурса.

