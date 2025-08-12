На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Басист Дженнифер Лопес случайно попал на чаепитие к казахстанской семье

В Казахстане басист Лопес Кайсар пришел в гости к местным и подарил билет на концерт хозяйке
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Басист Дженнифер Лопес Пастор Фанк случайно попал на чаепитие к казахстанской семье. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Фанк встретил юношу по имени Кайсар рядом с отелем, где остановилась команда Дженнифер Лопес перед выступлением 10 авгутса. Кайсар играл в баскетбол, и музыкант сперва завязал с парнем разговор о спорте, а после был приглашен в гости к семье молодого человека на чаепитие.

Тетя Кайсара Бота, поклонница Джей Ло, приняла Фанка в гостях, выдала домашние тапочки и накормила за общим столом. Позже он сыграл хозяевам на гитаре. На прощание музыканту выдали пакетом угощений и отвезли его к отелю.

В благодарность Фанк вручил Боте VIP-билет на концерт певицы.

Дженнифер Лопес выступила в Центральном стадионе Алматы в рамках своего мирового тура «Up All Night: Live in 2025». Во время концерта на шею поп-исполнительницы заполз кузнечик, который испугал ее. Несмотря на удивление, певица допела песню и после обратилась к поклонникам.

Ранее охранник не впустил Дженнифер Лопес в бутик в Стамбуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами