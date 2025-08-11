Ушел из жизни музыкальный журналист Дмитрий Ухов

Музыкальный журналист и критик, специалист в области джазовой музыки Дмитрий Ухов умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пианист Антон Батагов.

По его информации, Ухов тяжело болел, в последние годы усугубились проблемы с передвижением и зрением.

«Последний раз его увезли в реанимацию 64-й больницы сегодня. Но, видимо, было поздно. В три часа дня он скончался», — написал композитор.

Ухов родился 15 июля 1946 года в Москве, отучился в аспирантуре филфака МГУ. Профессию музыкального критика освоил в середине 1960-х годов, после чего ушел работать на радио. В конце 1980-х годы он издавал несколько альтернативно-джазовых проектов, а в 1990-е годы выступил продюсером фестиваля новой музыки «Альтернатива».

В послужном списке журналиста сотрудничество с газетой «Коммерсантъ», «Еженедельным журналом», радио «Культура», порталом «Джаз.Ру», где на протяжении нескольких лет был ведущим рубрики «Санитар леса».

Ухов также был председателем Московской ассоциации джазовых журналистов и одним из основателей премии «Джаз'Ухо». Под его переводом выходило множество работ музыковедческой литературы.

