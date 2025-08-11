На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фанатам с флагом УПА на концерте Макса Коржа предложили вступить в ВСУ

Политик Ковалиньский предложил людям с флагом УПА с концерта Коржа вступить в ВСУ

Один из лидеров польского ультраправого движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский возмутился поступку людей, которые пришли на концерт Макса Коржа в Варшаве с флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (ОУН-УПА). Об этом сообщает ВГТРК.

Он предложил фанатам белорусского артиста, которые вывесили красно-черный флаг во время выступления, уехать на Украину и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Инцидент произошел 9 августа на Национальном стадионе польской столицы. Во время концерта Коржа группа молодых людей стала размахивать красно-черным флагом. Случившееся осветили польские СМИ: издания W Polityce, Do Rzeczy и Onet с

Депутат нижней палаты парламента Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий после инцидента сообщил, что подает заявление в прокуратуру. Он попросит провести расследование случившегося и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий.

Ранее стало известно, что Макс Корж уехал из Белоруссии после получения звонка из милиции.

